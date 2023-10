Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto una visita a sorpresa alla sede della NATO a Bruxelles: è la prima volta che ci va dall’inizio dell’invasione

Mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto una visita a sorpresa al quartier generale della NATO, l’alleanza militare fra 31 paesi dell’America settentrionale e dell’Europa, a Bruxelles, in Belgio. È la prima volta che Zelensky va di persona alla sede della NATO da quando è iniziata l’invasione russa: la visita è stata fatta in occasione di una riunione dell’alleanza di due giorni, prevista per oggi e domani, in cui si discuterà dell’invio di armi all’Ucraina, impegnata da oltre un anno e mezzo a difendersi dall’invasione russa.

La visita di Zelensky, come la riunione dell’alleanza, stanno avvenendo in un momento particolarmente delicato per l’Ucraina: l’esercito è impegnato in una difficile e faticosa controffensiva contro l’esercito russo e una serie di avvenimenti politici ha portato l’appoggio europeo per l’Ucraina a mostrare le prime crepe, dopo più di un anno di unità quasi assoluta. La nuova crisi tra Hamas e Israele potrebbe inoltre protrarsi a lungo, distogliendo attenzioni e risorse dalla difesa ucraina. Secondo funzionari ed esperti militari ascoltati dal New York Times, comunque, non è un rischio imminente: Israele e l’Ucraina stanno usando in molti casi armi diverse e, pur con qualche incertezza, il sostegno occidentale all’Ucraina sembra ancora molto solido.