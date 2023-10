In Polonia due importanti generali si sono dimessi in polemica col ministro dell’Interno pochi giorni prima delle elezioni

In Polonia due importanti generali dell’esercito si sono dimessi martedì, a pochi giorni dalle elezioni in programma domenica. Il capo dello stato maggiore Rajmund Andrzejczak e il comandante operativo Tomasz Piotrowski hanno lasciato i loro incarichi al termine di quella che i media polacchi descrivono come una lunga polemica e contrapposizione con il ministro dell’Interno Mariusz Błaszczak e con il partito di estrema destra al governo, Diritto e Giustizia.

Le dimissioni dei due generali sono considerate come un possibile problema politico per il partito al governo, che cerca un terzo mandato e che ha impostato parte della campagna elettorale su temi patriottici di difesa della Polonia dai “nemici esterni” e presentandosi come unica forza in grado di garantire la sicurezza. I sondaggi indicano Diritto e Giustizia come favorito per le prossime elezioni, ma il margine sulle opposizioni guidate dall’ex primo ministro Donald Tusk non è particolarmente ampio.

Pubblicità

– Leggi anche: Il partito polacco che supera a destra i conservatori al governo