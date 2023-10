La Casa Bianca non è per tutti i cani

Uno dei cani del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato allontanato dalla Casa Bianca dopo che la settimana scorsa aveva morso diversi dipendenti e guardie del corpo. Secondo quanto divulgato dal dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti, Commander, un pastore tedesco di due anni, aveva morso o attaccato il personale della Casa Bianca almeno dieci volte fra ottobre del 2022 e gennaio del 2023 ed episodi di questo tipo non sono diminuiti negli ultimi mesi.

La notizia del suo allontanamento è stata data da Elizabeth Alexander, portavoce della first lady Jill Biden, dopo che durante la conferenza stampa quotidiana di mercoledì scorso alcuni giornalisti avevano chiesto alla portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre di parlare del fatto che il cane avesse morso il capo dei giardinieri Dale Haney. Jean-Pierre aveva risposto che in quel momento i due stavano giocando e che Haney non era stato ferito, ma che la notizia si era diffusa perché un turista che passava per caso aveva scattato una foto che poi era stata ripubblicata su varie testate giornalistiche.

Commander è però noto per essere un cane che attacca le persone: il 25 settembre aveva morso un ufficiale del Secret Service, l’agenzia governativa incaricata della protezione del presidente degli Stati Uniti, che aveva dovuto essere assistito dal personale medico della Casa Bianca. A novembre del 2022 un’altra guardia del corpo era dovuta andare all’ospedale con tagli e morsi sulle braccia e sulle cosce. Il quotidiano britannico The Indipendent scrive che al tempo un membro rimasto anonimo dello staff aveva detto che secondo lui «era solo una questione di tempo prima che un agente venisse attaccato o morso».

All’inizio del 2023 la Casa Bianca aveva fatto sapere che stava lavorando a un protocollo di addestramento, ma episodi di questo tipo non sembrano essere diminuiti nei mesi successivi.

Commander è stato regalato a Biden da suo fratello James nel 2021 ed è il secondo cane a comportarsi in modo aggressivo con lo staff della Casa Bianca. Il pastore tedesco prima di lui, Major, era stato mandato a vivere con degli amici di Joe e Jill Biden in Delaware nel 2021, poco dopo l’insediamento di Joe Biden come presidente a gennaio. Major era stato adottato nel 2018 da un rifugio per animali in Delaware e anche prima di iniziare a mordere le guardie del corpo saltava e abbaiava contro le persone che non conosceva.

Elizabeth Alexander ha spiegato in diversi casi che l’ambiente frenetico della Casa Bianca può essere molto stressante per gli animali domestici, specialmente per quelli del presidente che è sempre circondato e seguito da molte persone. Alla Casa Bianca passano sempre molti estranei e ci sono dei protocolli rigidi da seguire. In più, ci si muove spesso prendendo l’ascensore, uno spazio ristretto a cui i cani non sono abituati.

Tuttavia, moltissimi presidenti hanno avuto negli anni degli animali domestici, specialmente cani: John F. Kennedy aveva nove cani, fra cui uno chiamato Pushinka che gli era stato regalato dal segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica Nikita Kruscev. Lyndon B. Johnson ne aveva cinque e Richard Nixon tre, così come George W. Bush. Non tutti i cani però si comportavano bene: Franklin D. Roosevelt aveva un pastore tedesco chiamato Major che era stato un cane impiegato nella polizia e che nel 1933 attaccò l’allora primo ministro britannico Ramsay MacDonald durante una visita. Anche uno dei cani di Ronald Reagan, Lucky, non riuscì mai ad abituarsi alla vita nella Casa Bianca e fu riportato nel ranch di famiglia in California nel 1985.

Il terzo pastore tedesco del presidente Biden, Champ, era il più vecchio e il più docile dei tre. Aveva seguito Major quando era stato mandato a vivere in Delaware prima di morire a 13 anni a giugno del 2021. La famiglia Biden l’aveva adottato nel 2008, quando Joe Biden era stato eletto vicepresidente di Barack Obama. Ora alla Casa Bianca resta solo una gatta, Willow.