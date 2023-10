All’aeroporto di Amburgo i voli sono stati sospesi per più di un’ora a causa di un allarme bomba

I decolli e gli atterraggi sono stati sospesi per più di un’ora all’aeroporto di Amburgo, in Germania, a causa di un allarme bomba ricevuto via email dalla polizia tedesca, riguardante un aereo proveniente da Teheran, in Iran, con a bordo 214 persone fra equipaggio e passeggeri. L’aereo era stato scortato dall’aviazione militare tedesca da quando era entrato nello spazio aereo tedesco fino all’atterraggio ad Amburgo. La polizia era poi intervenuta e aveva perquisito l’aereo e i bagagli, interrogando i passeggeri secondo le procedure standard in casi come questo. Non è ancora chiaro se a bordo sia effettivamente stata trovata una bomba. I vigili del fuoco dell’aeroporto sono intervenuti e per oltre un’ora non è stato possibile eseguire decolli né atterraggi. Inoltre l’aeroporto ha avvisato che potrebbero esserci ulteriori ritardi nel corso della giornata.