Per lunedì 9 ottobre è stato annunciato uno sciopero nazionale dei mezzi pubblici

Per domani, lunedì 9 ottobre, è stato annunciato uno sciopero nazionale dei mezzi pubblici di 24 ore che potrebbe comportare disagi in molte città italiane. La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato Usb per richiedere tra le altre cose aumenti salariali e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Lo scioperò durerà 24 ore, ma sono previste fasce di garanzia del servizio. Sono in programma manifestazioni a Roma, Milano, Torino, Venezia, Perugia, Modena e Bari.

In ogni città lo sciopero seguirà orari e modalità diverse. A Milano saranno garantite le corse di bus, tram e metro dall’inizio del servizio fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18, mentre le corse della società di autobus Autoguidovie, che serve l’hinterland, saranno garantite fino alle 8:30 e poi sempre dalle 15 alle 18.

A Roma potranno scioperare i dipendenti della rete Atac, quelli di Roma TPL e quelli di Cotral, la compagnia regionale dei trasporti: le corse di bus, metro e tram saranno garantite da inizio servizio fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Anche a Napoli bus, tram e filobus saranno garantiti fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20, con le ultime partenze 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero.

Per martedì 10 ottobre invece è previsto uno sciopero dei tassisti contro le nuove norme sui taxi proclamato da alcune sigle, compresa Usb.