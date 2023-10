La Striscia di Gaza, in breve

Il gruppo radicale Hamas sta compiendo un attacco contro Israele che è cominciato con un lancio di razzi da diversi punti della Striscia di Gaza, la porzione di territorio tra Israele ed Egitto abitata da persone palestinesi e governata dal 2007 da Hamas. La Striscia è da tempo al centro di attacchi reciproci tra Israele e i gruppi radicali attivi sul territorio.

– Leggi anche: Hamas sta attaccando Israele

Pubblicità

La Striscia di Gaza confina a sud-ovest con l’Egitto e a est con Israele, che la ottenne nel 1967 durante la guerra combattuta proprio contro l’Egitto. È un’area separata dal resto degli altri territori palestinesi più grandi ed è quindi una cosa diversa dalla Cisgiordania, che fa parte della regione storico-geografica della Palestina. L’intero territorio ha una superficie di circa 360 chilometri quadrati e ha una densità abitativa molto elevata. Israele occupò la Striscia per quasi quarant’anni, fino al 2005, anno in cui decise unilateralmente di smobilitare le proprie colonie e ritirare i militari.

A decidere di andarsene dalla Striscia fu l’allora primo ministro Ariel Sharon, un ex militare e politico di destra noto per essere molto duro con i palestinesi, che ritenne che rimanere in quel territorio non fosse più nell’interesse di Israele. Il governo della Striscia di Gaza fu lasciato all’Autorità Palestinese sotto il controllo dei moderati di Fatah, organizzazione politica fondata alla fine degli anni Cinquanta e con sede a Ramallah in Cisgiordania. Fatah fu progressivamente indebolita da Hamas, che vinse le elezioni locali. Nel 2007 Hamas cacciò Fatah con la forza, al termine della cosiddetta “battaglia di Gaza”, e oggi controlla la Striscia autonomamente, con molte difficoltà a causa di un embargo via terra e via mare mantenuto da Israele.

Ancora oggi Hamas ha come proprio obiettivo dichiarato la distruzione di Israele con vari mezzi per sostituirlo con uno stato palestinese vero e proprio, anche se ovviamente ha una potenza militare molto inferiore a quella di Israele. Negli ultimi anni gli attacchi reciproci tra Israele e Hamas sono stati frequenti e in molti casi sanguinosi. Finora nessuno dei negoziati avviati per una risoluzione tra le parti ha avuto successo.

La parte armata di Hamas non è l’unica ad avere lanciato razzi dalla Striscia di Gaza verso il territorio di Israele negli ultimi anni. Tra gli altri gruppi che hanno condotto attacchi c’è il Movimento per il Jihad Islamico in Palestina, un gruppo ancora più radicale rispetto ad Hamas.