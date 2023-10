Max Verstappen ha vinto il Mondiale di Formula 1 per la terza volta consecutiva

Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Campionato mondiale di Formula 1 per la terza volta, che è anche la terza consecutiva. Nella cosiddetta “gara sprint” del Gran Premio del Qatar, corsa sabato sera, è diventato campione del mondo dopo il ritiro del compagno di squadra Sergio Perez, l’unico che poteva ancora raggiungerlo in classifica generale. Sarebbe diventato campione anche senza il ritiro di Perez: arrivando secondo ha infatti ottenuto i tre punti che gli mancavano per la vittoria del titolo con sei Gran Premi di anticipo (sei contando anche quello del Qatar, che si correrà domani sera) a prescindere dagli altri risultati.

La vittoria del titolo da parte di Verstappen in questa stagione è stata una delle più nette nella storia della Formula 1. Il pilota olandese — da poco ventiseienne — ha vinto tredici dei quindici Gran Premi corsi fino a questo punto, e nel farlo ha battuto anche il record di primi posti consecutivi stabilito da Sebastien Vettel dieci anni fa, sempre con la Red Bull. Grazie alle vittorie di Verstappen, e alle due ottenute dal compagno di squadra Sergio Perez, la scuderia austro-britannica aveva già vinto il titolo costruttori al termine dell’ultimo Gran Premio, corso in Giappone.

Vista la superiorità dimostrata fin dalle prime gare della stagione, che di fatto aveva assegnato i titoli mondiali prima della sosta estiva, la Red Bull e Verstappen si erano posti come obiettivo la vittoria di tutti i ventidue Gran Premi previsti in questa stagione, cosa mai riuscita nella storia della Formula 1. Questo però non sarà possibile, dato che a metà settembre la Ferrari ha vinto a Singapore con Carlos Sainz nell’unica gara in cui la Red Bull ha avuto delle vere difficoltà.

Domani, nel diciassettesimo Gran Premio del Mondiale, Verstappen partirà dalla pole position ottenuta nelle qualifiche di venerdì e avrà quindi l’opportunità di vincere la sua quattordicesima gara stagionale.