I Laburisti hanno vinto le elezioni suppletive in un collegio della Scozia, battendo nettamente lo Scottish National Party

Nel Regno Unito il partito Laburista ha vinto le elezioni suppletive per un seggio rimasto vacante al parlamento britannico, dopo che la deputata scozzese Margaret Ferrier, dello Scottish National Party, era stata rimossa dal suo incarico per aver violato le restrizioni imposte per la pandemia da coronavirus nel 2020. I Laburisti hanno vinto nel collegio di Rutherglen and Hamilton West (che si trova a circa 10 chilometri da Glasgow) battendo nettamente lo Scottish National Party con oltre 30 punti percentuali di vantaggio, molto più di quanto gli analisti avessero previsto: il candidato laburista Michael Shanks ha ottenuto il 58,6 per cento dei voti, mentre Katy Loudon dello Scottish National Party il 27,6 per cento.

Il leader laburista britannico Keir Starmer ha definito la vittoria «un terremoto» per la politica scozzese, dove lo Scottish National Party, di orientamento nazionalista e socialdemocratico, è di gran lunga da tempo il partito più votato. Le elezioni suppletive sono state anche il primo importante confronto elettorale per Humza Yousaf, che da marzo è sia leader dello Scottish National Party che primo ministro della Scozia: allora aveva preso il posto di Nicola Sturgeon, che si era dimessa a febbraio.