Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano sono stati condannati per aver diffamato Matteo Renzi

Venerdì mattina il leader di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha scritto su X (l’ex Twitter) che Il Fatto Quotidiano e il suo direttore Marco Travaglio sono stati condannati a risarcirlo con 80mila euro più le spese legali per averlo ripetutamente diffamato. Il Riformista, quotidiano diretto dallo stesso Renzi, ha scritto che gli articoli del Fatto Quotidiano oggetto della querela per diffamazione sono 51, quasi tutti a firma di Travaglio (che in passato era già stato condannato due volte per aver diffamato il padre di Renzi, Tiziano), ma non ha specificato quali siano.

Renzi ha commentato la condanna così: «Per anni ho subito in silenzio, sbagliando. La condanna di oggi non azzera le sofferenze per il passato ma pone una domanda agli addetti ai lavori della comunicazione: come può un diffamatore seriale che ha una collezione record di condanne continuare a fare la morale agli altri tutti i giorni in TV? Mistero».