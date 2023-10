Celebripost

Insieme alle sfilate di Parigi dei giorni scorsi è arrivata anche l’ultima ondata di celebrità da fotografare in prima fila o sulle passerelle ed è effettivamente una raccolta di nomi notevoli: Zendaya, Robert Downey Jr., Cate Blanchett, Ana de Armas, Helen Mirren, Andrew Garfield e Florence Pugh, tra gli altri. È tutta la settimana che si parla di premi Nobel, e quindi in rappresentanza ci sono lo scrittore Jon Fosse che ha vinto quello per la Letteratura e Katalin Karikó e Drew Weissman che hanno vinto quello per la Medicina. Poi David Beckham e famiglia alla prima del documentario uscito questa settimana su Netflix, Catherine Zeta-Jones che gioca a golf e Taylor Swift a un’altra partita di Travis Kelce dei Kansas City Chiefs.