Almeno 51 persone sono state uccise in un attacco russo in Ucraina

Giovedì verso le 13 c’è stato un attacco missilistico russo contro la piccola città ucraina di Groza, che si trova nella regione di Kharkiv, nell’est del paese, circa 70 chilometri a sud dal confine con la Russia. Secondo le autorità ucraine, nell’attacco è stata colpita una zona commerciale e sono state uccise almeno almeno 51 persone civili, e ci sarebbero anche dei feriti.

Secondo Oleh Syniehubov, governatore della regione di Kharkiv, sarebbero stati colpiti un bar e un negozio. I video che stanno circolando mostrano il luogo dell’attacco quasi completamente distrutto, con macerie sparse su un’area piuttosto vasta. Secondo il ministro dell’Interno ucraino, Igor Klymenko, nel bar colpito dall’attacco c’erano decine di persone per una commemorazione di un abitante della città morto di recente.

Ukraine’s Prosecutor General’s office has shared a video from the village of Hroza in Kharkiv oblast where Russia’s rocket strike had just killed 49 Ukrainians. pic.twitter.com/KTh9NoV2AG

— Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) October 5, 2023