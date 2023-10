6 audiolibri da ascoltare a ottobre

Qualche giorno fa è uscita una notizia interessante per gli ascoltatori di audiolibri già abbonati a Spotify. Dopo un iniziale tentativo fallito di inserire audiolibri a pagamento nella propria offerta, la app renderà disponibile un catalogo di 150mila audiolibri a tutti gli abbonati al proprio servizio Premium. Il catalogo sarà inizialmente disponibile nel Regno Unito e in Australia, e lo diventerà negli Stati Uniti durante il 2024, ma l’azienda ha detto che il suo obiettivo è portare questo nuovo servizio in tutti i paesi in cui opera, tra cui l’Italia.

Nel frattempo ricordiamo come sempre che chi è in cerca di audiolibri ma non vuole sottoscrivere abbonamenti a Storytel o Audible potrebbe trovare una buona alternativa nel catalogo del programma di Radio 3 Ad alta voce, che si può ascoltare scaricando la app di RaiPlay Sound: in questi giorni stanno uscendo le puntate di Pedro Paramo di Juan Rulfo. A seguire invece c’è la consueta selezione delle prossime uscite sulle piattaforme di audiolibri a pagamento: chi vuole provarne una per la prima volta può farlo approfittando dei 30 giorni di prova gratuita disponibili sia su Audible che su Storytel a questo link: poi entrambe le piattaforme costano 10 euro al mese.

Su Audible questo mese usciranno tre audiolibri in esclusiva di romanzi italiani. Il 6 ottobre sarà disponibile La città dei vivi di Nicola Lagioia, ricostruzione in prima persona dell’omicidio di Luca Varani, una storia a tratti abbastanza assurda avvenuta a marzo del 2016 a Roma. Il 18 ottobre, un giorno dopo l’uscita in libreria, si potrà ascoltare l’ultimo libro di Veronica Raimo, La vita è breve, eccetera, una raccolta di undici racconti che girano intorno a personaggi femminili e alle relazioni di cui sono protagoniste. Infine il 25 ottobre, sempre un giorno dopo l’uscita nelle librerie, sarà disponibile Giù nella valle, l’ultimo romanzo di Paolo Cognetti: ambientato negli anni Novanta e ancora una volta in montagna come la maggior parte dei suoi romanzi precedenti, ha per protagonisti due fratelli che condividono una dipendenza dall’alcol e la casa che il padre ha lasciato loro alla sua morte.

Su Storytel il 6 ottobre arriverà invece Tasmania di Paolo Giordano, romanzo uscito a ottobre dell’anno scorso che ha per protagonista uno scrittore, alter ego dello stesso Giordano, e racconta delle crisi personali, di coppia o che riguardano un po’ tutti, come quella legata all’emergenza climatica, e di come si intreccino tra loro.

L’11 ottobre sarà disponibile in esclusiva L’impostore, l’ultimo libro dell’autrice britannica Zadie Smith, diventata molto famosa col suo primo romanzo Denti bianchi. È un romanzo storico ambientato nel Sussex del 1873: la trama si interseca con un celebre processo dell’epoca vittoriana, “il caso Tichborne“, in cui un macellaio reclamò il patrimonio della ricca famiglia Tichborne, sostenendo di esserne il legittimo erede scomparso in un naufragio molti anni prima. La protagonista del libro è una governante che decide di seguire il processo, appassionandosi in particolare al testimone chiave Andrew Bogle.

Il 25 ottobre si potrà ascoltare infine La tragedia del Vajont dello storico dell’ambiente Marco Armiero: in libreria dal 3 ottobre, è una ricostruzione del disastro della diga del Vajont avvenuto sessant’anni fa, quando quasi duemila persone morirono travolte dall’onda di acqua e fango sollevata da una gigantesca frana che scivolò nel bacino artificiale creato dalla diga.