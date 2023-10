Una barca con oltre 270 persone migranti è arrivata su una piccola isola delle Canarie

Martedì sulla piccola isola di El Hierro, nell’arcipelago delle Canarie, in Spagna, sono arrivate oltre 500 persone migranti partite dal Nord Africa a bordo di tre diverse imbarcazioni. Secondo le prime informazioni diffuse dalle associazioni di assistenza che operano sul territorio, su una barca partita dal Senegal viaggiavano tra i 270 e i 280 migranti.

L’isola di El Hierro dista circa 380 chilometri dalle coste africane. Salvamento Marítimo, un’organizzazione di soccorso dipendente dal ministero dei Trasporti spagnolo, ha scritto su Twitter di aver soccorso un’imbarcazione di migranti che si stava avvicinando a El Hierro su cui erano presenti 268 uomini, due donne e 10 minorenni, per un totale di 280 persone. Secondo la Croce Rossa invece le persone a bordo erano 271. Il giornalista Txema Santana, esperto di questioni migratorie, ha detto di non aver «mai visto una barca con così tante persone a bordo». Nella giornata di martedì sono arrivate a El Hierro altre due imbarcazioni con a bordo rispettivamente 91 e 127 persone, secondo l’agenzia di stampa EFE.

En todo el tiempo que llevo siguiendo esta ruta de cerca no vi nunca un cayuco con tantas personas a bordo. Por no mencionar la fortuna que han tenido de tocar tierra. Cuando vean en el mapa a donde llegaron no lo van a creer. pic.twitter.com/YXlOEoZj10

— Txema Santana ✳️ (@txemita) October 3, 2023