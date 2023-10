A Torino la polizia ha caricato degli studenti che contestavano la visita di Giorgia Meloni al Festival delle Regioni

Martedì mattina la presidente del consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Torino per partecipare alla giornata conclusiva del Festival delle Regioni e delle Province autonome al teatro Carignano. La sua visita è stata contestata da un corteo composto da circa 250 persone, perlopiù studenti, che si sono scontrate con la polizia in diversi momenti della giornata.

Il corteo era partito in mattinata da Palazzo Nuovo e si era diretto verso Palazzo Reale, prima di essere fermato con delle cariche della polizia nei pressi di piazza Castello. Altri scontri fra polizia e manifestanti sono avvenuti in via Montebello. In alcuni video pubblicati da Local Team il corteo, composto principalmente da ragazze e ragazzi disarmati e a volto scoperto, cerca di sfondare il cordone di agenti in tenuta antisommossa e viene respinto. In altri video girati nel pomeriggio, si vede la polizia caricare i manifestanti, mentre il corteo era fermo e i ragazzi disarmati. Nel video che sta circolando di più viene ripreso un uomo che sembra un dirigente della polizia mentre dice a qualcuno, appena prima della carica: «basta, hanno rotto il cazzo, dai andiamo».

Ancora #incidenti tra studenti e polizia a #Torino in occasione della visita di Giorgia Meloni. Nelle immagini, un cordone di agenti blocca i manifestanti. Volano insulti, poi la polizia manganella gli studenti. pic.twitter.com/7i7D1th3uZ — Local Team (@localteamit) October 3, 2023

Pubblicità

La manifestazione si è conclusa davanti alla Mole Antonelliana e la Digos della questura di Torino ha identificato oltre 60 persone che ci avevano partecipato. Come scritto dalla Stampa, alcuni poliziotti e manifestanti sono stati feriti durante gli scontri, ma al momento non sembrano esserci feriti gravi. Alcune cariche della polizia hanno anche colpito alcuni fotografi e giornalisti.