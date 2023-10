Altre Indagini, dal 10 ottobre

Dal 10 ottobre, ogni due mesi, ci saranno nuove storie di Altre Indagini: le puntate speciali del podcast Indagini per le abbonate e gli abbonati del Post. Le storie di Altre Indagini saranno raccontate da Stefano Nazzi, ma saranno un po’ diverse da quelle di Indagini: non saranno solo storie di cronaca nera e giudiziaria, ma anche grandi vicende della storia italiana che vale la pena raccontare e su cui ci sono cose da spiegare. Le puntate di Altre Indagini saranno disponibili sull’app del Post per le persone abbonate: e chi lo desidera può abbonarsi al Post per ascoltarle.

La prima puntata di Altre Indagini è uscita a inizio luglio e ha raccontato la storia del disastro di Seveso del 1976, provocato dalla nube tossica che fuoriuscì da uno dei reattori della fabbrica chimica ICMESA, e di come cambiò l’Italia e l’Europa (la trovi sull’app del Post). Era un esperimento, ma l’apprezzamento di abbonate e abbonati per quella puntata ci ha convinti a rendere permanenti anche le storie di Altre Indagini, parallelamente a quelle di Indagini che continueranno a essere gratuite per tutte e tutti.

Altre Indagini, oltre che un’occasione per raccontare e spiegare storie notevoli e interessanti, è un modo per dire grazie ad abbonate e abbonati del Post che con il loro sostegno permettono che l’offerta di articoli del Post possa continuare a essere gratuita per tutti, così come la maggior parte dei suoi podcast e newsletter. Chi si abbona al Post, in cambio ottiene la possibilità di ascoltare ogni giorno Morning e Tienimi Bordone, di ricevere le newsletter solo per abbonati, di commentare gli articoli, avere sconti nello shop del Post e vantaggi con gli eventi dal vivo. E poi, fa la sua parte per aiutare il Post.

