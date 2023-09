I video di New York allagata

Venerdì mattina (in Italia era pomeriggio) ampie parti della città di New York si sono allagate a causa delle piogge molto intense cadute in poche ore sulla città. Le precipitazioni più forti hanno interessato l’area di Brooklyn, dove sono caduti più di dieci centimetri di pioggia in appena tre ore, ma la situazione è comunque difficile in molte zone anche nello stato di New York.

La governatrice Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza per la città di New York, ricordando che circa 8,5 milioni di persone si trovano in zone a rischio di allagamenti almeno fino alla fine della giornata.

La pioggia ha reso necessaria la sospensione di alcune attività al LaGuardia International Airport, uno degli aeroporti principali di New York.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX — Seth Chinnis (@sethchinnis) September 29, 2023

Sui social network molte persone hanno condiviso foto e video di strade allagate e impraticabili, in alcuni casi con veicoli rimasti bloccati a causa dell’arrivo dell’acqua.

Southern Brooklyn is flooded, please head warnings. Many local roads not passable! ⁦@NWSNewYorkNY⁩ pic.twitter.com/va4FXnpoyP — Mike_W 🟦 (@WeinbergerMike1) September 29, 2023

Alcune fermate della metropolitana sono a rischio allagamento, con ritardi sulle linee proprio nelle ore di punta, quando la maggior parte dei pendolari raggiunge la città per andare al lavoro.

Emergency in nyc pic.twitter.com/oNl1idC937 — EveryThing Plus ULTRA (@EveryTPlusULTRA) September 29, 2023

A causa dei disagi sulle strade, le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare spostamenti, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

INSANE: This video was taken inside an @MTA bus on 18th Avenue and 60 Street in Brooklyn pic.twitter.com/h3dpsOy2hG — NYScanner (@nyscanner) September 29, 2023

Secondo le previsioni, le forti piogge proseguiranno almeno fino alla fine di venerdì e sono previste precipitazioni non solo nella zona di New York, ma anche nel vicino New Jersey e in alcune aree del Connecticut.