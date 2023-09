È morta a 90 anni Dianne Feinstein, la più anziana senatrice statunitense in carica

È morta a 90 anni Dianne Feinstein, una delle più note senatrici statunitensi, nonché la più anziana in carica. Era stata eletta per la California al Senato con i Democratici per la prima volta nel 1992, e da allora è stata sempre rieletta: ha assunto numerosi incarichi importanti, tra cui quello di presidente della commissione Intelligence, e nel 2012 divenne la senatrice americana a ottenere più voti in una singola elezione al Senato (7,7 milioni).

In precedenza, negli anni Settanta, era stata presidente del consiglio comunale di San Francisco quando il sindaco Joe Moscone e il consigliere comunale Harvey Milk (il primo politico eletto dichiaratamente omosessuale della storia degli Stati Uniti) furono assassinati in un omicidio politico. Come presidente del consiglio, Feinstein divenne a quel punto sindaca di San Francisco, carica che mantenne per dieci anni.

Pubblicità

Soffriva di diversi problemi di salute da alcuni anni, e nel febbraio di quest’anno Feinstein era stata ricoverata per un’infezione di herpes zoster, che l’aveva lasciata gravemente debilitata. Da allora non aveva più potuto essere presente alle sessioni di voto in Senato, e la sua assenza aveva rallentato l’approvazione di alcune procedure legislative (al Senato infatti la maggioranza del Partito Democratico è estremamente ridotta e anche una sola assenza può causare grossi problemi). Per questo motivo negli ultimi mesi alcuni tra i Democratici avevano anche cominciato a chiederne pubblicamente le dimissioni, tra molte discussioni e critiche.