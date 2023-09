Tim ha concesso a KKR una proroga per presentare un’offerta di acquisto vincolante di una parte della propria rete

Tim ha fatto sapere di aver concesso al fondo statunitense KKR una proroga per presentare un’offerta di acquisto vincolante di una parte della propria rete infrastrutturale. La scadenza era stata fissata inizialmente per il 30 settembre, ma su richiesta di KKR è stata posticipata al 15 ottobre.

Tim è la principale compagnia telefonica italiana e sta trattando da mesi con KKR per la vendita di una parte della propria rete: dopo aver ricevuto offerte sia da KKR che da Cassa Depositi e Prestiti, a giugno Tim aveva comunicato di aver scelto di continuare le trattative in esclusiva con KKR, la cui offerta era economicamente più vantaggiosa: secondo le ricostruzioni dei giornali avrebbe offerto 23 miliardi di euro, contro i 19,3 offerti da Cassa Depositi e Prestiti insieme al fondo australiano Macquarie.

Ad agosto poi il ministero dell’Economia aveva trovato un accordo con Tim e KKR per entrare nella trattativa, rilevando a sua volta il 20 per cento della rete di Tim con un investimento di 2,2 miliardi di euro: la decisione del ministero si deve all’importanza che ha per il governo italiano la rete di Tim, dato che comprende gran parte dell’insieme di strutture che in Italia permettono di parlare al telefono e di usare la connessione internet.