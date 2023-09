È uscito un altro video che mostra Viktor Sokolov, l’ammiraglio russo che l’Ucraina diceva di avere ucciso

Mercoledì i media russi hanno pubblicato il secondo video in due giorni che mostra l’ammiraglio Viktor Sokolov vivo e apparentemente in buona salute. Lunedì l’intelligence ucraina aveva annunciato di aver ucciso Sokolov in un attacco missilistico contro la sede della flotta russa del mar Nero a Sebastopoli, in Crimea.

L’uccisione di Sokolov, che della flotta del mar Nero è il comandante, sarebbe stata un notevole successo per le forze ucraine: Sokolov sarebbe stato l’ufficiale più alto in grado mai ucciso dall’inizio della guerra. Ma martedì la Russia aveva pubblicato il filmato di un incontro tra ufficiali militari al ministero della Difesa, in cui Sokolov appariva in collegamento video: l’intento piuttosto chiaro era di smentire l’Ucraina e mostrare che Sokolov non era stato ucciso. Già dopo la pubblicazione del primo video l’intelligence ucraina aveva parzialmente smentito la notizia della morte di Sokolov, dicendo che la notizia era stata annunciata «sulla base delle fonti disponibili» ma che di fatto non era confermata.

The commander of the Russian Black Sea Fleet, Admiral Sokolov, is very much alive and looking healthy. pic.twitter.com/0v7FCDJinx — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 27, 2023

Mercoledì, poi, una tv di stato legata alla Difesa ha pubblicato un secondo video, che mostra Sokolov partecipare a una premiazione e parlare brevemente con i giornalisti. Ancora una volta è probabile che la Russia abbia pubblicato il video per dimostrare che Sokolov è vivo, e ci sono indizi che sembrano suggerire che l’evento di premiazione sia stato di fatto organizzato e coreografato apposta per lui.

I video con Sokolov non sono datati, ma a questo punto è piuttosto probabile che Sokolov sia scampato all’attacco ucraino della settimana scorsa alla sede della flotta, che è stato comunque piuttosto grosso e distruttivo.