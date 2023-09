La Russia ha pubblicato un video che dimostrerebbe che Sokolov è ancora vivo

Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video che sarebbe stato registrato martedì mattina durante una riunione di importanti ufficiali delle forze armate, in cui è presente anche l’ammiraglio Viktor Sokolov, capo della flotta russa nel mar Nero. Lunedì l’esercito ucraino aveva detto che Sokolov era morto in un attacco contro la sede della flotta russa del mar Nero, in Crimea: se il video fosse autentico, insomma, l’annuncio ucraino risulterebbe infondato. Al momento non sono state fatte verifiche indipendenti né sull’annuncio ucraino, né sul video e sulla data in cui è stato registrato.

L’attacco di venerdì era stato confermato sia dall’Ucraina che dalla Russia, ma il governo russo non aveva commentato le informazioni sulla presunta morte di Sokolov, che ancora non era stata data per certa dalla maggior parte dei giornali internazionali. L’intelligence ucraina ha fatto sapere che indagherà meglio i dettagli sull’attacco di lunedì, e ha spiegato che molti degli agenti uccisi non sono ancora stati identificati.

⚡️Russia’s Defense Ministry showed footage of today’s meeting, which was allegedly attended by the commander of the Russian Black Sea Fleet Viktor Sokolov. In the photo, Sokolov is in the lower left corner.

The day before, on September 25, Ukraine’s Special Operations Forces… pic.twitter.com/V8D1urQxEG

