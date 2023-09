Mercoledì la giunta militare del Burkina Faso ha detto di aver sventato un tentativo di colpo di stato per rovesciarla. Secondo un portavoce del regime, quattro dei presunti responsabili sono stati arrestati, mentre due sono ancora ricercati. Il procuratore militare ha detto che ci sono «credibili accuse di aver complottato contro lo stato» a loro carico. Martedì, mentre sui social in Burkina Faso iniziavano a circolare voci sul tentato golpe, nella capitale Ouagadougou migliaia di persone avevano manifestato in sostegno al regime.

L’attuale giunta militare governa il Burkina Faso dal 30 settembre 2022, quando con un colpo di stato aveva deposto la giunta precedente, a sua volta nata da un golpe nel gennaio 2022. In entrambi i casi si criticava il governo precedente per non arginare efficacemente l’insurrezione jihadista nel nord del paese, che negli ultimi anni ha provocato la morte di migliaia di civili e costretto circa due milioni di persone (su 22 milioni di abitanti) ad abbandonare le proprie case. Quest’anno, in cui gli attacchi si sono intensificati, sono morte 5mila persone fra civili, agenti di polizia e soldati: all’inizio di settembre c’è stato l’attacco più grave da diversi mesi, con più di 50 morti.

