La Germania ha dichiarato illegale l’organizzazione neonazista Artgemeinschaft

Mercoledì il ministero dell’Interno della Germania ha dichiarato illegale l’organizzazione neonazista Artgemeinschaft. L’organizzazione era stata fondata nel 1951 da un ex membro delle SS (il gruppo paramilitare del regime nazista), ed era nota per le sue posizioni razziste e antisemite. Oltre all’organizzazione principale, che conta circa 150 membri, sono stati dichiarati illegali anche tutti i sottogruppi affiliati. Secondo quanto dichiarato dalla ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser, l’organizzazione avrebbe agito illegalmente presentando la propria ideologia con il «pretesto di una fede pseudo-religiosa in divinità germaniche».

Mercoledì mattina sono state perquisite le case di 39 membri e gli uffici dell’organizzazione in dodici stati federali.