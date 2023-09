I funerali di Giorgio Napolitano, in diretta

Caricamento player

Intorno alle 11:30 sono iniziati i funerali di Giorgio Napolitano, l’ex presidente della Repubblica morto venerdì a 98 anni. Per la prima volta nella storia repubblicana la cerimonia si svolge a Palazzo Montecitorio, la sede della Camera dei deputati, nel centro di Roma: la prima parte si è svolta all’esterno del Palazzo, mentre il rito vero e proprio si sta tenendo all’interno. Le autorità presenti sono sedute sui posti dei parlamentari, mentre gli altri ospiti sono sulle tribune rialzate alle loro spalle. L’intera cerimonia è trasmessa su Rai 1 e proiettata su due maxischermi allestiti in piazza Montecitorio e nella vicina piazza Capranica.

Sono funerali di Stato, come previsto dalla legge per tutti i presidenti della Repubblica, di Camera e Senato, del Consiglio e della Corte Costituzionale, oltre che per cittadini con particolari meriti indicati dal governo. C’è quindi un preciso cerimoniale da seguire: la procedura prevede tra le altre cose che al feretro vengano riservati onori militari all’ingresso e all’uscita da Montecitorio, e che venga scortato da sei carabinieri in alta uniforme.

Il corteo funebre è partito da Palazzo Madama, dove nelle giornate di domenica e lunedì era stata allestita la camera ardente, è passato per alcune delle principali vie del centro di Roma ed è arrivato a Montecitorio poco prima di mezzogiorno. Per la giornata di martedì è stato anche dichiarato il lutto nazionale, quindi tutte le bandiere sulle facciate degli edifici pubblici sono issate a mezz’asta e le autorità pubbliche si astengono da impegni ufficiali, a parte le manifestazioni di beneficenza.

La cerimonia si svolge con rito laico, quindi non c’è un sacerdote e non vengono fatti particolari riferimenti alla religione. È stata inaugurata da un discorso del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, seguito da un altro del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tra gli altri interventi previsti ci sono quelli dell’ex presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, del commissario europeo Paolo Gentiloni, dell’ex senatrice Anna Finocchiaro e di Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Interverranno poi anche alcuni membri della famiglia di Napolitano, tra cui il figlio Giulio e la nipote Sofia. Il rito dovrebbe durare circa un’ora.

Alle celebrazioni sono presenti i principali esponenti delle istituzioni italiane: ci sono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra. Sono presenti anche alcuni capi di Stato di paesi stranieri, come il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. La tomba di Napolitano sarà nel cimitero acattolico di Roma, nel quartiere Testaccio.