Come saranno i funerali di Giorgio Napolitano

Martedì alle 11:30 a palazzo Montecitorio a Roma, sede della Camera dei deputati, si terranno i funerali di Stato di Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica morto venerdì a 98 anni. È la prima volta nella storia repubblicana che si tengono dei funerali all’interno della Camera. Sarà una cerimonia laica, non religiosa, in cui prenderanno la parola alcune persone scelte dalla famiglia di Napolitano.

In realtà non è proprio l’unico precedente: altri due funerali di Stato, di Nilde Iotti nel 1999 e di Pietro Ingrao nel 2015, si tennero non nella Camera ma in piazza Montecitorio, di fronte al palazzo. Entrambi in passato erano stati presidenti della Camera, e peraltro entrambi erano stati noti e importanti esponenti del Partito Comunista Italiano, come lo fu Napolitano.

Un funerale laico è una cerimonia in cui viene ricordato un defunto senza riferimenti alla religione: non è celebrata da un sacerdote, e tipicamente include una serie di discorsi in memoria di chi è morto, pronunciati da persone che gli erano state vicine. In quanto funerali di Stato, prevedono anche che il feretro venga scortato da sei carabinieri in alta uniforme e che gli vengano riservati onori militari all’ingresso e all’uscita dal luogo della cerimonia.

Domenica e lunedì a palazzo Madama, sede del Senato, è stata allestita una camera ardente in cui molte personalità politiche – e anche papa Francesco, tra gli altri – hanno reso omaggio a Napolitano, mentre martedì sarà anche una giornata di lutto nazionale. La lista degli ospiti che parleranno domani non è ancora stata confermata: sembra che parleranno i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e altre personalità politiche legate a Napolitano, oltre a due suoi familiari.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Rai 1 e nella piazza davanti al palazzo saranno allestiti degli schermi che proietteranno ciò che avverrà all’interno dell’aula. Le autorità si siederanno sui posti dei parlamentari, mentre gli altri ospiti saranno sulle tribune rialzate alle loro spalle. Alla cerimonia sarà presente anche il presidente francese Emmanuel Macron.

