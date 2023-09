Le prossime elezioni presidenziali in Egitto si terranno tra il 10 e il 12 dicembre

L’autorità elettorale dell’Egitto ha detto che le prossime elezioni presidenziali nel paese si terranno tra il 10 e il 12 dicembre del 2023, alcuni mesi prima rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. Nonostante non abbia ancora formalmente annunciato la sua candidatura, ci si aspetta che le elezioni verranno vinte dall’attuale presidente Abdel Fattah al Sisi, che ha 68 anni, è in carica dal 2014 ed è attualmente al suo secondo mandato.

Negli anni al Sisi ha trasformato l’Egitto in un paese sempre più autoritario. Nel 2018 è stato rieletto con elezioni che sono state considerate una specie di farsa, sia perché le opposizioni avevano chiesto di boicottare il voto, sia perché diversi candidati rivali di al Sisi erano stati costretti a ritirarsi. La legge permette ad al Sisi di candidarsi per un terzo mandato, e vincere le elezioni gli permetterebbe di restare presidente fino al 2030, come previsto dalla modifica alla Costituzione approvata tramite referendum nel 2019. L’autorità elettorale nazionale ha detto di attendersi che i risultati del primo turno siano comunicati entro il 23 dicembre. Nell’eventualità di un improbabile ballottaggio il secondo turno si terrebbe entro il 16 gennaio del 2024.

