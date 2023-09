Il Kosovo ha accusato la Serbia per l’uccisione di un poliziotto nel nord del paese

Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha fatto sapere che nella notte tra sabato e domenica un poliziotto è stato ucciso e un altro è stato ferito non gravemente in seguito a uno scontro armato a Banjska, un villaggio nel nord del paese. Kurti ha attribuito la responsabilità alla «criminalità organizzata con il sostegno politico, finanziario e logico di Belgrado», cioè del governo serbo. Ha inoltre parlato di un attacco «criminale e terroristico» contro la polizia e ha detto anche che alle 7 del mattino era ancora in corso da parte di «professionisti con maschere e armi pesanti».

Il Kosovo è un piccolo paese dichiaratosi indipendente nel 2008 e tuttora non riconosciuto come tale dalle istituzioni serbe. La popolazione di etnia serba è una minoranza nel paese ma la maggioranza in alcune cittadine del nord del paese, dove c’è da anni tensione tra cittadini e polizia kosovara. Quello denunciato da Kurti è il primo episodio di violenza tra popolazione di etnia serba e polizia dopo i violenti scontri dello scorso maggio, in seguito all’insediamento dei nuovi sindaci di quattro comuni delle zone a maggioranza serba. A metà settembre Kurti, il presidente serbo Aleksandar Vucic e Josep Borrell, rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si erano incontrati a Bruxelles per discutere di un piano per concedere maggiore autonomia ai comuni del nord a maggioranza serba, ma senza risultati.