Julian Nagelsmann è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio tedesca

La Federazione calcistica tedesca ha annunciato l’ingaggio di Julian Nagelsmann come nuovo allenatore della Nazionale maschile. Nagelsmann, che ha 36 anni, sostituirà Hans-Dieter Flick, esonerato a inizio settembre dopo una lunga serie di risultati deludenti e di mancate reazioni da parte della squadra (nessun allenatore era mai stato esonerato dalla Nazionale tedesca in oltre un secolo di storia).

Nagelsmann è stato presentato venerdì e non allenava da quando era stato esonerato dal Bayern Monaco a metà della scorsa stagione. Da tempo è considerato uno dei migliori allenatori emergenti in circolazione: ha vinto due campionati tedeschi e nel 2017, quando allenava il Lipsia, fu votato come allenatore tedesco dell’anno. Con la Germania ha firmato un contratto di breve durata che scadrà dopo gli Europei in programma la prossima estate proprio in Germania, al termine dei quali potrà decidere se restare o tornare ad allenare squadre di club.