L’India ha sospeso il rilascio di visti per i canadesi a causa della lite con il Canada sui separatisti sikh

Giovedì l’India ha interrotto il rilascio dei visti ai cittadini canadesi dopo che il primo ministro Justin Trudeau aveva accusato l’India di aver ucciso il leader sikh canadese Hardeep Singh Nijjar. Il governo indiano ha detto che si tratta di una misura temporanea dovuta a una «minaccia alla sicurezza» alle ambasciate e ai consolati indiani in Canada che ha bloccato il normale svolgimento dei lavori, motivo per cui sono «temporaneamente impossibilitati a trattare le richieste di visto». Il rilascio dei visti canadesi per i cittadini indiani è ancora possibile, ma il Canada ha detto di voler ridurre il proprio personale in India dopo che alcuni diplomatici avevano ricevuto delle minacce sui social media.

Lunedì sera il governo canadese aveva accusato «agenti del governo dell’India» di un coinvolgimento nell’omicidio a giugno di Nijjar, uno dei principali sostenitori del movimento separatista sikh per la fondazione del Khalistan, stato sovrano che secondo il movimento dovrebbe sorgere nel Punjab, regione indiana al confine col Pakistan. L’India aveva respinto l’accusa definendola «assurda» e la tensione fra le due nazioni negli ultimi giorni è salita, ma le relazioni fra i due paesi sono tese da tempo.

Il separatismo sikh è stato anche in altre occasioni motivo di tensioni tra l’India e i paesi che ospitano grandi comunità di persone sikh, come il Canada, dato che il governo indiano considera da sempre il movimento una minaccia per la sua sicurezza nazionale.