L’Italia di rugby ha battuto l’Uruguay nella sua seconda partita di Coppa del Mondo

La Nazionale maschile di rugby ha battuto 38-17 l’Uruguay nella sua seconda partita ai gironi di Coppa del Mondo. Dopo la vittoria contro la Namibia all’esordio, l’Italia doveva vincere per raggiungere il suo obiettivo minimo, ovvero il terzo posto nel girone e quindi la qualificazione automatica alla prossima Coppa del Mondo. Come contro la Namibia, anche contro l’Uruguay ha vinto ottenendo il punto di bonus offensivo per aver segnato almeno quattro mete (ne ha fatte cinque, con Lorenzo Pani, Michele Lamaro, Monty Ioane, Lorenzo Cannone e Ignacio Brex, tutte trasformate da Tommaso Allan).

Dopo due partite l’Italia è momentaneamente prima nel gruppo A con dieci punti, due in più della Francia (che contro l’Uruguay non ha ottenuto il punto bonus) e cinque in più della Nuova Zelanda. Uruguay e Namibia rimangono invece ultime senza punti. I prossimi due turni saranno decisivi: l’Italia giocherà il 29 settembre contro la Nuova Zelanda e il 6 ottobre contro la Francia. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due classificate del girone.