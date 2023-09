Le foto della marcia contro i combustibili fossili a New York

Domenica a New York si è tenuta una grande marcia contro l’utilizzo dei combustibili fossili. Gli organizzatori hanno stimato che alla marcia abbiano partecipato fra le 50mila e le 75mila persone, numeri che la rendono la più grande manifestazione per il clima negli Stati Uniti degli ultimi cinque anni. La marcia si è tenuta appena prima che i leader mondiali si riunissero a New York in occasione della riunione annuale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Altre proteste sono in programma tutta la settimana.

I manifestanti sono stati particolarmente critici verso il presidente statunitense Joe Biden: sebbene l’anno scorso abbia stanziato 369 miliardi di dollari per favorire la transizione dai combustibili fossili a modalità più sostenibili di produzione energetica, con il più grande stanziamento di fondi contro il cambiamento climatico mai approvato, la sua amministrazione è stata anche molto criticata da una parte del movimento ambientalista per aver approvato moltissime nuove concessioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale.

