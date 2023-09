Taiwan ha rilevato 68 aerei e 10 navi militari cinesi intorno al suo territorio nelle ultime 24 ore

Il ministero della Difesa di Taiwan ha detto di aver rilevato un totale di 68 aerei e di 10 navi militari cinesi intorno al suo territorio nelle ultime 24 ore. Il ministero ha detto che alcuni di quegli aerei e di quelle navi si stavano dirigendo verso un’area non specificata del Pacifico occidentale per «condurre un addestramento marittimo e aereo congiunto con la portaerei cinese Shandong», che sarebbe impegnata da giorni in grosse esercitazioni militari. La portaerei si troverebbe circa 111 km a sud-est dal punto più meridionale dell’isola di Taiwan. La Cina per il momento non ha confermato di aver condotto alcuna esercitazione militare nella zona.

L’isola di Taiwan è di fatto uno stato indipendente ma la Cina lo rivendica come un proprio territorio. Negli ultimi tre anni le tensioni tra i due paesi sono aumentate sia a causa delle frequenti esercitazioni militari cinesi attorno all’isola, sia perché Taiwan è appoggiata dagli Stati Uniti, cosa che ha contribuito a far crescere le tensioni diplomatiche tra le due potenze.

Di recente a contribuire all’aumento delle tensioni c’era stata la decisione degli Stati Uniti di fornire a Taiwan un sistema di ricerca e tracciamento di obiettivi militari da montare sui jet militari F-16, in grado di cercare, individuare e tracciare i movimenti di obiettivi esterni attraverso gli infrarossi anziché attraverso un radar, come i tradizionali sistemi di difesa antiaerea: finora l’attivazione dei radar aveva esposto Taiwan al rischio che la Cina raccogliesse dati sulla posizione e sulla velocità di risposta dei sistemi di difesa dell’isola.