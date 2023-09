La nota azienda di sandali Birkenstock si quoterà in borsa

Birkenstock, l’azienda di scarpe tedesca nota per la produzione di sandali, sarà quotata in borsa negli Stati Uniti: ha presentato la richiesta per un’offerta pubblica iniziale (IPO), cioè la prima vendita di azioni in borsa. Non è ancora noto a quanto ammonterà l’offerta, ma indiscrezioni riportate da Bloomberg parlano di più di 8 miliardi di dollari.

Negli ultimi anni l’azienda, che ha una storia secolare, ha avuto un notevole successo: le sue scarpe non sono più considerate le scarpe brutte per eccellenza, e sono trasversalmente apprezzate non solo per la loro comodità e praticità, ma anche per il loro aspetto.

