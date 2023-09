L’Italia ha battuto 2-1 l’Ucraina nelle qualificazioni agli Europei maschili di calcio

La Nazionale maschile di calcio ha battuto 2-1 l’Ucraina nelle qualificazioni agli Europei del prossimo anno. I gol della partita, giocata al Meazza di Milano, sono stati segnati tutti nel primo tempo: da Davide Frattesi, autore di una doppietta, e da Andriy Yarmolenko. Per Luciano Spalletti è stata la prima vittoria da commissario tecnico dell’Italia.

Dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, l’Italia doveva vincere per tornare in seconda posizione nel gruppo C dietro l’Inghilterra. Quando mancano quattro partite al termine delle qualificazioni, l’Italia ha 7 punti, gli stessi di Ucraina e Macedonia, e 6 in meno dell’Inghilterra, ma con una partita da recuperare. Al termine del girone si qualificheranno alla fase finale degli Europei le prime due classificate.