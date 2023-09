Djokovic è diventato uno dei due tennisti ad aver vinto più tornei del Grande Slam

Caricamento player

Domenica il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto il russo Daniil Medvedev nella finale maschile degli US Open, vincendo il torneo con un punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. È la ventiquattresima volta che Djokovic vince un titolo del Grande Slam, ossia l’insieme dei quattro tornei (US Open, Australian Open, Roland Garros e Wimbledon) più prestigiosi del tennis internazionale.

Djokovic, considerato uno dei più forti tennisti contemporanei, deteneva già il record maschile per il maggior numero di vittorie nei tornei del Grande Slam da giugno, quando aveva vinto il suo 23mo titolo al Roland Garros di Parigi, superando le 22 vittorie di Rafael Nadal. Ma il più alto numero di vittorie in assoluto (24), era detenuto dall’australiana Margaret Court, che vinse l’ultimo nel 1973.

Djokovic ha dedicato la vittoria a Kobe Bryant, celebre giocatore di basket morto in un incidente in elicottero nel 2020, suo amico e mentore. Dopo la vittoria, Djokovic ha indossato una maglietta con il numero 24 — come il numero di Bryant e i titoli vinti nello Slam — e la scritta “Mamba forever”, come il soprannome di Bryant.

Novak shares the idea behind his tribute to Kobe 🗣 pic.twitter.com/aFd7xStqVx — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023

