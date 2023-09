È stato riaperto ai mezzi pesanti il traforo del Frejus

È stato riaperto al passaggio dei mezzi pesanti il traforo del Frejus, al confine tra il Piemonte e la Savoia francese, tra i comuni di Bardonecchia e Modane. Il traforo, che è uno dei principali collegamenti stradali tra Italia e Francia, era stato chiuso ai mezzi pesanti il 28 agosto, in seguito a una frana avvenuta nel comune di Saint-André, che aveva occupato i binari della ferrovia e un tratto dell’autostrada A43, senza causare feriti.

La chiusura improvvisa del Frejus a camion e altri mezzi pesanti aveva causato un traffico molto intenso sull’altro valico alpino tra Italia e Francia, quello del Monte Bianco, con code fino a tre ore per attraversarlo. Il traforo del Monte Bianco avrebbe dovuto chiudere a sua volta totalmente dal 4 settembre al 18 dicembre per lavori di manutenzione, ma a causa della concomitante chiusura del Frejus i governi di Italia e Francia avevano deciso di posticiparne la chiusura a data da destinarsi, in modo da evitare eccessivi disagi alla circolazione.