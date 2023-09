“Follia” di Patrick McGrath letto dalle persone abbonate al Post

Tra luglio e agosto Ludovica Lugli e Giulia Pilotti, autrici del podcast sui libri del Post Comodino, hanno raccolto e ascoltato i messaggi delle tantissime persone abbonate al Post che come loro quest’estate hanno letto Follia di Patrick McGrath per partecipare a un esperimento di lettura condivisa. Una ventina di questi messaggi – scelti per rappresentare nel modo più completo possibile le diverse opinioni espresse da lettrici e lettori: metterli tutti sarebbe stato impossibile – sono contenuti nella puntata speciale di Comodino dell’8 settembre, in cui Lugli e Pilotti hanno parlato del romanzo. La sezione commenti di questo articolo è a disposizione per permettere alle persone abbonate al Post di proseguire la conversazione ed esprimersi sulla puntata per cinque giorni.

Follia è stato scelto perché è un romanzo avvincente e disponibile in edizione tascabile che di recente è stato interessato da uno dei fenomeni più rilevanti che si sono visti nel mondo dei libri: la capacità di TikTok di creare forti passaparola in grado di influenzare le vendite delle librerie come nessun altro social network. È successo anche con libri usciti molti anni fa, proprio come Follia, che è uscito nel 1996 ed è stato pubblicato per la prima volta in italiano nel 1998. È ambientato nel 1959 e, in breve, racconta una storia d’amore ossessiva tra la moglie di uno psichiatra di un grande manicomio di Londra e un paziente dell’istituto.

