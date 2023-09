Celebripost

Nonostante le assenze dovute allo sciopero degli attori di Hollywood, la Mostra del cinema di Venezia rimane l’evento che riunisce la maggior parte delle persone famose da fotografare in questi giorni: al punto da meritare raccolte apposite oltre alle foto di Sydney Sweeney, Jacob Elordi , Woody Allen e Ava DuVernay, tra gli altri, che trovate in rappresentanza qui. L’attrice Emma Watson, i coniugi Bieber, il cantante Seal e la tennista Naomi Osaka erano invece sugli spalti del torneo degli US Open, ed è probabile che nei giorni scorsi siate incappati in qualche foto del cancelliere tedesco Olaf Scholz con una benda nera sull’occhio, per le ferite riportate dopo una caduta mentre faceva jogging. Per finire con i Rolling Stones a un evento per promuovere il loro nuovo disco in uscita a ottobre.