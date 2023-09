Il video di “Angry”, la nuova canzone dei Rolling Stones

I lavori di ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid non sono ancora finiti ma il grosso è stato fatto e ora l’impianto si presenta nella sua forma definitiva. Si tratta di uno degli stadi da calcio più grandi e famosi al mondo: è del Real Madrid ma con tutti gli eventi che ha ospitato fin dal 1947 è entrato anche nella storia e nei successi di altre squadre e altri paesi. Per l’Italia, per esempio, il Bernabeu è lo stadio dei Mondiali vinti nel 1982 e dell’ultima Champions League vinta da una squadra di Serie A. Gli ultimi lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2019. La struttura principale è rimasta la stessa, ma l’impianto è stato coperto e dotato di un prato retrattile diviso in segmenti che potranno essere spostati e conservati uno sopra l’altro, sotto al terreno. Senza il prato, lo spazio al centro dell’impianto potrà essere usato per altri scopi e ospitare in contemporanea partite di basket e tennis.

