È morto Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones e uno dei più importanti batteristi della storia del rock. Watts aveva compiuto 80 anni a giugno ed era il batterista dei Rolling Stones dal 1963. La notizia della morte di Watts è stata diffusa martedì con un breve comunicato del suo pubblicista, secondo cui Watts è morto in ospedale a Londra.

A inizio agosto, Watts aveva annunciato che a causa di un problema di salute non avrebbe partecipato al prossimo tour dei Rolling Stones, in programma negli Stati Uniti questo autunno: aveva detto di aver subito un intervento chirurgico e che nonostante il buon esito dell’operazione avrebbe avuto bisogno di tempo per rimettersi in salute.