Le foto da Venezia

Nei giorni scorsi il film Priscilla di Sofia Coppola, presentato lunedì 4 settembre alla Mostra del cinema di Venezia, è quello che ha ottenuto le maggiori attenzioni fotografiche sul red carpet, principalmente grazie alla presenza e fotogenicità dell’attore australiano Jacob Elordi (noto per la serie tv Euphoria). Priscilla era uno dei film in concorso più attesi e racconta la storia di come Priscilla Beaulieu (interpretata da Cailee Spaeny) incontra, si innamora e sposa da giovanissima Elvis Presley (Elordi), il cantante rock’n’roll più celebre di tutti i tempi.

Il regista Woody Allen con famiglia e le attrici Valérie Lemercier e Lou de Laâge erano al festival per Coup de Chance, presentato fuori concorso. È il primo film di Allen girato in francese e racconta di cosa succede a una coppia affiatata e realizzata quando la moglie incontra per caso un ex compagno di liceo.

Ieri invece è stato il turno di Enea di Pietro Castellitto, che nelle parole del regista «è un gangster movie senza la parte gangster. Una storia di genere senza il genere». Ha per protagonisti due amici che si ritrovano a gestirsi tra droghe, malavita e famiglie che non li capiscono. Il regista, figlio dell’attore Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini, è anche tra gli interpreti del film, insieme a suo padre Sergio e a Benedetta Porcaroli.