Tre persone sono morte e tre sono disperse nelle grandi alluvioni che hanno colpito la Spagna

Almeno tre persone sono morte e altre tre sono disperse a causa delle alluvioni che hanno colpito la Spagna negli ultimi giorni. Fra domenica e lunedì le intense piogge hanno causato ingenti danni: moltissime case si sono allagate, l’acqua e il fango che si sono riversati sulle strade hanno danneggiato le infrastrutture e le automobili, intrappolando per varie ore decine di persone nelle auto e nelle abitazioni. Le piogge hanno colpito la parte orientale e centrale del paese: i danni maggiori si sono avuti nella zona di Valencia e in quella di Madrid, nella quale i servizi di emergenza hanno ricevuto più di 1.200 chiamate fra domenica e lunedì.

Le tre morti sono avvenute tutte nella regione di Toledo, 70 chilometri a sud di Madrid: un ragazzo di 20 anni è morto chiuso in un ascensore, il corpo di un uomo è stato ritrovato in un fiume e un altro è rimasto annegato in un’auto che si è riempita d’acqua. Tre persone sono ancora disperse.

Ci sono stati disagi anche sulle linee ferroviarie: sono stati interrotti i collegamenti fra Valencia e Barcellona, e fra Madrid e la regione meridionale dell’Andalusia. A Madrid diversi vagoni della metropolitana si sono allagati. Con la fine delle piogge, i collegamenti stanno riprendendo.