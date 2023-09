L’Italia è stata battuta 100-63 dagli Stati Uniti ai Mondiali maschili di basket

La Nazionale maschile di basket è stata battuta con un netto 100-63 dagli Stati Uniti nei quarti di finale dei Mondiali in corso nelle Filippine. Con questo risultato gli Stati Uniti si sono qualificati alle semifinali, dove incontreranno la vincente di Germania-Lettonia. Per l’Italia invece il torneo non è finito, ma nei prossimi giorni giocherà soltanto per stabilire il suo piazzamento finale (tra il quinto e l’ottavo posto).

Gli Stati Uniti erano ampiamente favoriti, anche dopo l’ultima sconfitta subita ai gironi contro la Lituania. Per l’Italia — che non giocava un quarto di finale a un Mondiale da 25 anni — è stata una partita complicata fin dai primi minuti e segnata in particolare da una bassissima percentuale realizzativa da tre punti: 2 su 19 tentativi all’intervallo, 7 su 38 al termine dell’incontro. Il miglior marcatore è stato Mikal Bridges, con 24 punti, seguito da Simone Fontecchio e Tyrese Haliburton a 18.