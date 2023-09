L’attore spagnolo Gabriel Guevara è stato arrestato al Lido di Venezia durante la Mostra del cinema

Sabato l’attore spagnolo Gabriel Guevara è stato arrestato dalla polizia italiana al Lido di Venezia durante la Mostra del cinema, iniziata mercoledì. Su di lui c’era un mandato di arresto internazionale per un’accusa di stupro in Francia, ma non è ancora chiaro se verrà giudicato in Italia o estradato.

Guevara ha 22 anni ed è noto soprattutto per il suo ruolo nella versione spagnola della serie Skam, di cui esiste anche un’edizione italiana, e per quello nel film È colpa mia?, uscito quest’anno su Prime Video. Si trovava a Venezia per ricevere uno dei premi del Filming Italy Best Movie Award, che non è direttamente collegato alla Mostra del cinema di Venezia. Su Twitter la Biennale, la fondazione che organizza la Mostra, ha diffuso un comunicato per specificare che la presenza di Guevara al Lido non aveva niente a che fare con le attività della Mostra.

🔴 #BiennaleCinema2023 #Venezia80 #LaBiennaleDiVenezia would like to specify that the presence in #Venice of Spanish actor #GabrielGuevara, that some press websites have recently reported as being under arrest, was not linked to any activity or production of the 80th Venice… — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 3, 2023