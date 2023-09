Le avversarie delle squadre italiane nei gironi Europa League

Venerdì ci sono stati a Montecarlo i sorteggi dei gironi di Europa League, la seconda più importante competizione europea per club di calcio. Le squadre italiane sono la Roma e l’Atalanta. Gli otto gironi di Europa League:

Gruppo A

– West Ham (Inghilterra)

– Olympiacos (Grecia)

– Friburgo (Germania)

– TSC Bačka Topola (Serbia)

Gruppo B

– Ajax (Paesi Bassi)

– Marsiglia (Francia)

– Brighton (Inghilterra)

– AEK Atene (Grecia)

Gruppo C

– Rangers (Scozia)

– Real Betis (Spagna)

– Sparta Praga (Repubblica Ceca)

– Aris Limassol (Cipro)

Gruppo D

– Atalanta (Italia)

– Sporting Lisbona (Portogallo)

– Sturm Graz (Austria)

– Raków Czestochowa (Polonia)

Gruppo E

– Liverpool (Inghilterra)

– LASK (Austria)

– Union SG (Belgio)

– Toulouse (Francia)

Gruppo F

– Villarreal (Spagna)

– Rennes (Francia)

– Maccabi Haifa (Israele)

– Panathinaikos (Grecia)

Gruppo G

– Roma (Italia)

– Slavia Praga (Repubblica Ceca)

– Sheriff Tiraspol (Moldavia)

– Servette (Svizzera)

Gruppo H

– Leverkusen (Germania)

– Qarabağ (Azerbaijan)

– Molde (Norvegia)

– Häcken (Svezia)

Venerdì alle 14:30 sempre a Montecarlo ci sono stati i sorteggi dei gironi di Conference League, la terza competizione europea per club per importanza, a cui partecipa per l’Italia la Fiorentina, che si è qualificata giovedì battendo il Rapid Vienna. La Fiorentina è stata inserita nel Gruppo F, insieme agli ungheresi del Ferencvaros, ai belgi del Genk e ai serbi del Cukaricki. Giovedì c’erano stati invece i sorteggi dei gironi di Champions League, in cui giocheranno Napoli, Inter, Milan e Lazio.