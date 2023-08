Praticamente tutti i principali quotidiani nazionali, ma anche molti locali, dedicano la propria apertura all’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini: Mattarella ha parlato di immigrazione e della necessità di adottare politiche che incoraggino i flussi regolari e garantiscano la tutela dei diritti umani, ma anche, più in generale, del rispetto della diversità e dei princìpi della Costituzione, e ha invitato a «superare ed espellere l’odio come misura dei rapporti umani». Altre due notizie molto presenti sono la diffusione della foto segnaletica dell’ex presidente statunitense Donald Trump, incriminato per la quarta volta, questa volta con l’accusa di aver tentato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 in Georgia, e lo stupro di due ragazze tredicenni da parte di un gruppo di ragazzi per la maggior parte minorenni a Caivano, vicino a Napoli.