Fratelli d’Italia si sta riorganizzando

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso una riorganizzazione del suo partito, Fratelli d’Italia, che è attualmente il più rappresentato in parlamento e quello più importante nella coalizione di destra al governo. Giovedì il Foglio ha anticipato che Meloni avrebbe assegnato una serie di nuovi incarichi importanti nel partito, di cui è presidente: alcuni sono già stati ufficializzati, altri sembra siano stati comunicati solo informalmente, almeno per il momento.

La nomina più discussa è quella di Arianna Meloni, sorella maggiore della presidente del Consiglio, a responsabile della segreteria politica del partito, un ruolo che la renderà di fatto una delle figure operative più importanti: paragonabile a quella del deputato Giovanni Donzelli, il responsabile dell’organizzazione nazionale. Arianna Meloni sarà anche la responsabile delle «adesioni» al partito, cioè del tesseramento di nuovi iscritti, come si legge sul sito di FdI.

Pubblicità

Arianna Meloni ha 48 anni ed è sposata con il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Anche se non ha ruoli istituzionali e finora non aveva incarichi politici ufficiali, è sempre stata descritta come molto influente all’interno di Fratelli d’Italia e spesso è comparsa accanto alla presidente del Consiglio in occasioni istituzionali. Cominciò a fare politica da giovane, prima ancora della sorella, collaborando per vent’anni con altri politici nella Regione Lazio. In una rarissima intervista data al Foglio l’anno scorso disse: «Io sono un’ansiosa: non mi piace apparire».

Nelle scorse settimane era entrata nel consiglio di amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale, che gestisce il patrimonio immobiliare di FdI e che pubblica il quotidiano online Secolo d’Italia (giornale che fu organo di stampa prima del partito di ispirazione fascista Movimento Sociale Italiano e poi di Alleanza Nazionale, che nacque dallo scioglimento dell’MSI). La scelta di Giorgia Meloni di nominare la sorella in un ruolo così importante è stata molto criticata, con accuse di nepotismo alla presidente del Consiglio. Donzelli ha specificato all’agenzia LaPresse che la nomina di Arianna Meloni è «l’ufficializzazione di un ruolo che Arianna stava già svolgendo».

L’altra grossa novità annunciata da Meloni è stata invece scoperta dal Foglio in via più informale, e riguarda un ampliamento delle competenze di Giovanbattista Fazzolari, attualmente senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, considerato una delle persone più vicine a Meloni: dal primo settembre Fazzolari dovrebbe diventare il coordinatore della comunicazione del governo e del partito, un ruolo che al momento viene in parte ricoperto dal giornalista Mario Sechi. Era già noto che Sechi se ne sarebbe andato a fine agosto, con ogni probabilità per assumere la direzione di Libero. Secondo il Foglio Meloni avrebbe dato l’annuncio in una chat di cui fanno parte alcuni tra i più importanti esponenti di FdI e i giornalisti che seguono la presidenza del Consiglio.

Altre due novità ufficializzate da Meloni riguardano invece i “dipartimenti” di Fratelli d’Italia, cioè gli uffici in cui vengono divise le competenze all’interno del partito, ognuno dei quali si occupa di un tema specifico. La segreteria politica di cui sarà responsabile Arianna Meloni, per esempio, è un dipartimento. Il deputato Francesco Filini, 44 anni, è stato promosso a capo del dipartimento per il programma del partito, di cui finora era stato responsabile Fazzolari. Ed è stato creato un nuovo dipartimento dedicato all’immigrazione, di cui sarà responsabile la deputata Sara Kelany, 45 anni. Kelany è avvocata e nel partito si è occupata spesso di immigrazione, sua madre è italiana e suo padre è egiziano, immigrato in Italia. Nel sito istituzionale di FdI viene anche annunciato che i dipartimenti saranno «prossimamente» strutturati «con viceresponsabili e dirigenti».