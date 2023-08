Cosa si sa della caduta dell’aereo di Prigozhin

Mercoledì sera un aereo privato che era partito da poco più di un’ora da Mosca ed era diretto a San Pietroburgo è precipitato circa 150 chilometri a nord-ovest della capitale russa, su un campo agricolo non lontano dalla città di Tver. L’aereo, che era un modello Embraer Legacy 600 e aveva come sigla di riconoscimento RA-02795, era da tempo collegato a Yevgeny Prigozhin e al suo gruppo mercenario Wagner (non è chiaro se Prigozhin possedesse il jet, ma era comunque uno dei due aerei privati che usava normalmente per i suoi spostamenti). Poco dopo è stata diffusa la notizia che Prigozhin, uno dei più importanti e controversi leader politici e militari russi degli ultimi anni, era nella lista dei passeggeri dell’aeroplano assieme ad altre nove persone, sei passeggeri e tre membri dell’equipaggio.

Per ora non sono arrivate conferme che Prigozhin fosse a bordo, a parte un comunicato di Rosaviatsiya, l’agenzia russa per il trasporto aereo, che però ha dato l’informazione senza dare troppe spiegazioni su come l’abbia verificata: per il momento va presa quindi con le molle.

Another video of the crash of Prigozhin's plane #Russia pic.twitter.com/Yx06O8cjql — Michael A. Horowitz (@michaelh992) August 23, 2023

Secondo Rosaviatsiya, tutte le dieci persone che si trovavano sull’aereo sono morte: i loro cadaveri sono stati recuperati qualche ora dopo la caduta.

Al tempo stesso, però, né le autorità russe né l’intelligence statunitense (che dall’inizio della guerra in Ucraina è particolarmente attenta a quello che succede in Russia) e nemmeno la stragrande maggioranza dei media del mondo hanno ancora dichiarato Prigozhin morto: anzitutto perché le autorità russe non hanno ancora detto pubblicamente che il suo cadavere è stato identificato. C’è in generale una certa prudenza a trattare la notizia perché sia Prigozhin sia Vladimir Putin, il presidente russo, sono da sempre molto abili nelle operazioni di disinformazione, e le autorità occidentali tendono a non fidarsi delle informazioni di questo tipo che arrivano dalla Russia, almeno finché non vengano presentate prove concrete.

C’è ancora molta incertezza su come l’aereo sia precipitato. Quasi tutti escludono che sia stato un incidente, anche se per ora non abbiamo informazioni concrete in merito, e forse non ne avremo. Alcuni testimoni oculari che si trovavano nell’area al momento della caduta hanno detto di aver sentito due esplosioni prima che l’aereo cominciasse a precipitare e si schiantasse. È impossibile però al momento dire se queste due esplosioni siano la prova che l’aereo sia stato abbattuto, che ci fosse dell’esplosivo a bordo o se semplicemente sia successo qualcos’altro.

Online sono stati immediatamente pubblicati alcuni video in cui si vede sia l’aereo che precipita sia i suoi rottami in fiamme: in alcuni di questi video (ma non in quello qui sotto) si intravedono dei cadaveri.

A video shared by Russian online news publication Mash on Telegram on Aug. 23 shows the crash site of Wagner Group's boss Yevgeny Prigozhin’s private plane in Russia's Tver Oblast. Video: Russian online news publication Mash / Telegram pic.twitter.com/Ju0RckTGDE — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 23, 2023

Non è del tutto chiara la ragione per cui i cadaveri, che sono stati recuperati poco dopo la caduta dell’aereo, non siano ancora stati identificati: le autorità russe non hanno ancora reso pubblica nessuna informazione in merito e il governo non ha commentato la vicenda.

Anche i canali ufficiali del gruppo Wagner non hanno fatto comunicazioni: bisogna però ricordare che la comunicazione ufficiale del gruppo è di fatto ferma dalla fine della rivolta di giugno. Su Telegram un gruppo non ufficiale ma molto vicino a Wagner che si chiama Grey Zone ha sostenuto che Prigozhin sia morto, ma non si capisce quali siano le sue fonti. A San Pietroburgo la facciata della sede del gruppo Wagner mercoledì sera era stata illuminata con una grande croce: è sicuro un messaggio di solidarietà per Prigozhin, ma non si sa se sia un modo per commemorarlo o un’esortazione a pregare per lui.

In ogni caso, molti cittadini russi nella notte hanno portato fiori davanti alla sede di Wagner, dando Prigozhin già per morto.

Oltre a Prigozhin, sembra che a bordo del jet ci fosse anche Dmitri Utkin, il principale comandante militare e cofondatore di Wagner. Utkin è un militante neonazista che diede il nome al gruppo ispirandosi al compositore Richard Wagner (molto amato da Hitler) e che è sempre stato il comandante di tutte le operazioni militari più importanti. Se fosse confermata la morte di Prigozhin e di Utkin, il gruppo Wagner perderebbe sia il suo leader politico sia il suo leader militare.

Prigozhin è un imprenditore russo stretto alleato di Vladimir Putin che fondò il gruppo Wagner nel 2014 come compagnia paramilitare mercenaria. Negli anni il gruppo Wagner ha partecipato a operazioni militari in varie parti del mondo (la Siria, la Libia, numerosi paesi africani) ma è diventato importante soprattutto in Ucraina, dove lo scorso inverno ha avuto un ruolo centrale nella strategia di guerra russa. L’alleanza tra Prigozhin e Putin si è però conclusa a fine giugno quando Prigozhin, dopo mesi di polemiche durissime e tensioni con i comandi dell’esercito, ha organizzato una rivolta militare all’interno della Russia, e ha fatto marciare i suoi uomini verso Mosca.

La rivolta si è conclusa senza grossi scontri, e Prigozhin ha detto in seguito che il suo obiettivo non era Putin ma erano i generali a capo dell’esercito. Ma da quel momento i rapporti tra lo stato russo e il gruppo Wagner non si sono più ricomposti.