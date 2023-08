I soccorsi a otto persone intrappolate in una funivia in Pakistan

Vicino a Battagram, in una remota zona montuosa del Pakistan, otto persone sono intrappolate da ore all’interno di una funivia che penzola a circa 274 metri d’altezza su una valle. Le autorità locali hanno detto che la cabina è rimasta appesa a un solo cavo dopo che l’altro su cui si muoveva si è spezzato. Le persone intrappolate sono due adulti e sei bambini che stavano andando a scuola: in quella zona decine di bambini usano ogni giorno i collegamenti delle funivie per andare a scuola a causa della carenza di trasporti.

L’incidente è avvenuto martedì intorno alle 7 di mattina locali, cioè quando in Italia erano le 4. Sono passate diverse ore e i soccorsi sono a malapena iniziati: dopo oltre quattro ore l’agenzia nazionale per le emergenze aveva fatto sapere di aver mandato nella zona un elicottero dell’esercito, l’unico mezzo in grado di operare a quell’altezza, ma le operazioni sono rese particolarmente difficili da frequenti raffiche di vento e dal fatto che le pale dell’elicottero causano ulteriori movimenti alla cabina. Al momento sono sostanzialmente bloccate.