Partite e orari della prima giornata di Serie A

Il campionato di Serie A 2023/2024 inizia questo fine settimana con la prima giornata del girone di andata, le cui partite sono in programma tra sabato e lunedì. A inaugurare la stagione sarà il Napoli campione d’Italia, che sabato alle 18.30 gioca in trasferta a Frosinone in contemporanea a Empoli-Verona. Alle 20.45 toccherà invece all’Inter, in casa contro il Monza, e al Genoa, che ospita la Fiorentina. Tutte le altre partite si giocheranno tra domenica e lunedì, sempre di sera.

