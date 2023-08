Un detenuto del carcere di Sanremo è finito in coma per una grave ferita alla testa

Da alcuni giorni Corneliu Maxim, un uomo rumeno di 51 anni che era detenuto nel carcere di Sanremo, in Liguria, è ricoverato in coma all’ospedale di Pietra Ligure dopo aver subito un intervento chirurgico alla testa. Al momento non si sa quasi niente su come si sia fatto le ferite che lo hanno portato al coma, e il carcere non ha fornito spiegazioni, ma i dubbi sulla vicenda stanno cominciando ad attirare le attenzioni di media e attivisti. Le poche informazioni disponibili sono state diffuse dalla moglie, che ha parlato con Repubblica, e dall’avvocato a cui si è rivolta dopo aver scoperto le condizioni del marito.

Stando al racconto della moglie Maxim era entrato in carcere il 24 giugno scorso con una condanna per furto. Il 5 agosto era stato portato all’ospedale di Sanremo e poi trasferito in quello di Pietra Ligure, a una settantina di chilometri. Il carcere aveva avvertito la moglie dicendole solo che il marito era stato portato in ospedale per un malore, senza ulteriori spiegazioni. Una volta arrivata all’ospedale di Pietra Ligure la donna aveva poi scoperto dai medici che il marito avrebbe dovuto subire un intervento chirurgico molto delicato per riposizionare la struttura ossea del cranio.

Pubblicità

Dopo l’intervento si era rivolta a un avvocato, Andrea Rovere, che ha detto alla Rai di aver presentato un esposto in procura e uno al garante dei detenuti, l’autorità amministrativa indipendente italiana che si occupa di garantire i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive. Doriano Saracino, il garante regionale per la Liguria, ha detto a Repubblica di aver letto l’esposto e di star raccogliendo informazioni in merito, in attesa che lo faccia anche la procura.

L’avvocato Rovere, che ha visto Maxim in ospedale, ha detto di aver visto anche ematomi sotto gli occhi, oltre alla grave ferita alla testa. La moglie di Maxim ha detto di avergli scattato delle foto in ospedale per testimoniare le sue condizioni (Repubblica ne ha pubblicata una). Secondo Rovere, Maxim era detenuto in una cella singola, quindi senza altre persone e con ogni probabilità senza letti a castello da cui potesse cadere per procurarsi una tale ferita alla testa.

Gli accertamenti della procura dovranno stabilire come si sia ferito e se ci siano eventualmente responsabilità del carcere. Lunedì Repubblica ha contattato il carcere di Sanremo per parlare con la direttrice, che però non era presente perché in ferie. Non sono state fornite altre versioni ufficiali. Secondo gli ultimi dati riferiti dall’associazione Antigone, aggiornati al 31 luglio 2023, il carcere di Sanremo ospita 275 detenuti, ma avrebbe una capienza di 223 posti.

– Leggi anche: Cosa sta facendo il governo contro il sovraffollamento delle carceri